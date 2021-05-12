Что рассказал задержанный лже-террорист, сообщивший о подготовке нападения на школу в Крыму

26-летний крымчанин решил проверить спецслужбы Фото: Архив "КП"

Хотел проверить работу спецслужб по выявлению в соцсетях сообщений террористического характера. Так житель крымского села объяснил свою публикацию о подготовке к нападению на школу в селе Октябрьское. Проверка была удачной — не успел выйти из сети, как уже собирал вещи на допрос. Теперь 26-летнему мужчине грозит уголовное дело по ст. 207 УК РФ - «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50