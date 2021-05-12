Пруды симферопольского горсада очищают от тины

Коммунальщики вилами и лопатами вычищают пруды в горсаду. Фото: Администрация Симферополя

Искусственные пруды в симферпольском парке культуры и отдыха «Екатерининский сад» очищают от мусора и тины. Всю накопившуюся грязь коммунальщики собирают вручную, а спецтехника уже промоет чаши водоемов перед заполнением, сообщает «Крым 24».

В выходные и праздничные дни работники МБУ «Город» занимались чисткой русла реки Салгир от намывов гравия и песка, а также водоотводных канав .

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