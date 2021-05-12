«Не вешать нос!»: В Крыму стартуют съемки ленты «Гардемарины 1787. Война»

В фильме играют знаменитости. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Мамаев - в продолжении культового фильма «Гардемарины, вперед!» играет много известных артистов.

Команда Светланы Дружининой ведет работу над 4-ой и 5-ой частью, причем солидная часть сюжетов снята на Крымском полуострове.

Киношники уже готовы вновь приехать в наши южные края, чтобы доснять кадры, которые помешали сделать холода и коронавирус.

- Не вешать нос! Хорошие новости. Часть съемочной группы отправляется в Крым, где пройдут съемки фильма «Гардемарины 1787. Война», - такой пост появился в соцсети.

Также сейчас в Ленинском районе Республики Крым идет кастинг актеров массовых сцен.

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