Россия снова подняла Су-27 в небо, чтобы перехватить самолеты Франции над Черным морем

Российский истребитель Су-27 подняли в воздух, чтобы сопроводить самолеты военно-воздушных сил Франции над Черным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

- Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря, – говорится в сообщении.

Истребитель Су-27 находится в составе дежурных сил армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Российский самолет летел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50