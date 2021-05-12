В курортном сезоне будут работать 460 пляжей Крыма

Этим летом вКрыму официально будут работать 460 пляжей Фото: Анна КИРИЕНКО

Этим летом в Крыму будут работать 460 пляжей, что на 30 пляжей больше сезона-2020. К 1 июня все пляжные территории должны получить паспорта готовности, пишет Крымская газета.

– Некоторым туристическим территориям нужно готовиться раньше и быть готовым к большому количеству туристов, - считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Требования установлены законодательством, поэтому будем требовать соблюдения всех необходимых мер с точки зрения актуальных предписаний Роспотребнадзора, доступности и с точки зрения качества, сервиса и безопасности.

Во всех курортных регионах Крыма прошли конкурсы на право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, определены места, опасные для купания, и утверждены дислокации пунктов проката маломерных судов. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50