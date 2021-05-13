Психологи в Крыму нашли рецепт не допущений казанской трагедии

Психолог призвал определять группы риска людей в школах, начиная с первых классов Фото: Архив "КП"

В Крыму нужно ужесточить условия получения лицензии на оружие и ввести систематическое выявление групп риска в школах с самых первых классов, считает декан факультета психологии Крымского федерального университета Евгений Черный.

По его словам, даже специалистам нужно исследование, чтобы определить психическое заболевание человека, но во время беседы с психиатром можно определить наличие отклонений, которые у казанского стрелка найти не смогли.

- Это значит, что получение справок в подобных ситуациях стало формальностью, и казанская ситуация подтверждает опасность такой формализации. На мой взгляд, выдача разрешения на оружие не должна быть стандартной процедурой, а, напротив, событием экстраординарным, - отмечает ученый.

Психолог призвал определять группы риска в школах, начиная с первых классов. В них могут попадать не только агрессивные дети, но чрезмерно робкие и неуверенные. Чтобы избежать повторения трагического сценария, в образовательных учреждениях нужно обучать и педагогов, чтобы анализировать поведение школьников.

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