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Происшествия13 мая 2021 11:05

Сотрудников и студентов колледжа в Симферополе эвакуировали после сообщения о минировании

Учебное заведение получило анонимное сообщение на почту
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Здание колледжа. Фото: college.cfuv.ru

Здание колледжа. Фото: college.cfuv.ru

Весь персонал и студенты Таврического колледжа Крымского федерального университета имени Вернадского в Симферополе эвакуированы из здания.

По предварительным данным, поступило анонимное сообщение о том, что в здании ученого заведения находится взрывное устройство.

О том, что было получено анонимное письмо о минировании, сообщил сотрудник частного охранного предприятия, которое обеспечивает безопасность в колледже.

На предполагаемое место минирования выехали оперативные службы, проведена эвакуация. Сотрудники правоохранительных органов обследуют здание колледжа.

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