Директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов подал заявление об отставке

Баженов руководил предприятием в период вододефицита в Крыму. Фото: "Вода Крыма"

Директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов подал заявление об увольнении. Причиной стало состояние здоровья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- У нас с учетом кадровых перестановок Владимир Викторович Баженов по возрасту и самочувствию подал заявление на увольнение, - пояснил Аксенов. - Сегодня будет назначен Новик Максим Владимирович руководителем ГУП «Вода Крыма». Отработали системно, к Владимиру Викторовичу претензий нет, он был на своем месте в нужное время.

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