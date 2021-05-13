Экс-глава «Воды Крыма» Владимир Баженов: Биография

Баженов руководил предприятием в период вододефицита в Крыму. Фото: "Вода Крыма"

Директор предприятия «Вода Крым» Владимир Баженов подал заявление об увольнении. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, причиной стало состояние здоровья.

Владимир Баженов родился 27 июля 1953 года в Волгограде. С 1990 года работал на различных должностях в Симферопольском городском совете, а с 2006 года бывший директор предприятия занял пост министра жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым.

Генеральным директором ГУП РК «Вода Крыма» Баженов был назначен 4 декабря 2017 года и проработал на этом посту до 13 мая 2021-го года.

Владимир Баженов также был приговорен к трем годам лишения свободы с установлением испытательного срока на два года. Будучи министром ЖКХ, он незаконно распорядился бюджетными средствами, выделенными из госбюджета на обновление троллейбусного парка и купил на 6,9 миллионов гривен троллейбусы не отечественного, а иностранного производства.

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