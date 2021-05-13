Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Черноморского флота ВМФ России

Все участники ЧФ вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Черноморского флота ВМФ Российской Федерации.

Праздник, который ежегодно отмечается 13 мая, приурочен к формированию оперативно-стратегического объединения, подразделения которого сыграли важную роль в героических оборонах Севастополя в период Крымской войны и в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

- От всей души поздравляю моряков-черноморцев и ветеранов флота с этим славным праздником! Черноморский флот был и остается символом могущества России, гарантией стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Моряки-черноморцы стоят на страже южных рубежей нашего Отечества, ими написаны многие славные страницы ратной летописи России, – сообщил Аксенов.

По его словам, современное поколение черноморцев достойно продолжает ратные традиции предшественников. За 7 лет боевой потенциал Черноморского флота вырос, появилась новая военно-морская техника и вооружение, а личный состав регулярно развивает боевое мастерство.

- Имена великих флотоводцев являются символами славы, доблести и мужества, а их блестящие победы – лучшими образцами военного искусства, – подчеркнул глава республики.

Он поблагодарил всех, кто связал свою жизнь с Черноморским флотом, за самоотверженный труд и верность долгу, а также пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в служении Отечеству.

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