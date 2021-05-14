Погода в Крыму на 14 мая: без осадков и тепло до +26°

Выходные хорошо провести в воздухе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 мая на Крымском полуострове, как и вчера, актуальна вездесущая переменная облачность.

В Симферополе юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки +24°…26°.

В Алуште и Ялте днем будет +19…23°. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого не превысит 13 метров в секунду.

Воздух в Евпатории прогреется до +22°, скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду.

В Судаке и Феодосии ожидается южный ветер 5-10 метров в секунду. Столбик термометра покажет в дневное время +18°…23°.

Вода в Черном море у берегов Крыма +12°… +14°.

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