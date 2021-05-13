Житель Керчи из-за обиды запустил «Коктейль Молотова» в дядину машину

Приговор суда пока не вступил в силу. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Жителя Керчи привлекли к ответственности перед судом за умышленный поджег автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

Молодой человек, затаив обиду на своего дядю, под покровом ночи отправился к нему домой, заранее вооружившись самодельной зажигательной гранатой – стеклянной емкостью с горючей смесью и фрагментом ткани.

– Предварительно смочив ткань в нефтепродукте, зафиксировав ее в емкости, племянник поджег ее и бросил во двор, где стояла вазовская семерка хозяина, – сказано в сообщении.

Начался пожар, который повредил автомобиль хозяина. Материальный ущерб оценен на сумму 56,2 тысяч рублей. Уточняется, что 26-летний парень свою вину признавать отказался, несмотря на добытые правоохранителями доказательства его вины.

Кроме того, как стало известно, ранее молодой человек уже был судим. Рецидив совершенного преступления стал отягчающим обстоятельством. Парень отправится в тюрьму на три года в колонию строгого режима.

После такой выходки дядя подал на племянника иск в суд на возмещение ущерба, который был удовлетворен. Помимо этого, злоумышленник должен заплатить родственнику 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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