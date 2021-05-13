Из-за ложного сообщения о минировании колледжа КФУ было эвакуировано 185 студентов

Фото: пресс-служба КФУ

Из-за ложного сообщения о минировании Таврического колледжа Крымского федерального университета из учебного заведения были эвакуированы 185 студентов. Об этом сообщила директор колледжа Юлия Гавриленко.

- Они совершенно спокойно, но очень быстро собрались и вышли, чему поспособствовали неоднократные учения и тренировки. Преподаватели отвели всех детей на территорию спортивного комплекса 30-й школы, где они смогли подождать, пока шла проверка, – подчеркнула Юлия Гавриленко.

После того, как здание проверили, и информация не подтвердилась, все студенты вернулись к занятиям.

Ректор КФУ Фалалеев заявил, что инцидент показал высокую готовность спецслужб по части реагирования на экстренные ситуации.

По его словам, сообщение о ложном минировании пришло на официальную почту колледжа в 9 утра 13 мая. Сразу же сработала тревожная кнопка, всех преподавателей и студентов за 4 минуты эвакуировали. Правоохранители проверили здание, сообщение оказалось ложным.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50