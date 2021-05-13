Крым будет просить 1,9 миллиарда рублей на железнодорожные переходы

Строительство переходов начнется уже в этом году. Фото: Гранд-Сервис-Экспресс

Крым будет просить 1,9 миллиарда рублей на строительство 17 новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- В общей сложности по Республике Крым согласовываем 1,9 миллиардов рублей на 17 переходов и переездов в населенных пунктах, где ухудшилась логистика,- пояснил он. - До 1 июня согласуем финансирование, и где будут документы и получено положительное заключение экспертизы, в этом году приступим к строительству.

Напомним, Крымская железная дорога одобрила предложения муниципалитетов по строительству 12 мостовых пешеходных переходов в Джанкое, Красноперекопске, Саках, Кировском, Владиславовке, Октябрьском, Нижнегорском, Советском, по два моста в Ленино и в Евпатории. Наземные пешеходные переходы решено строить в Евпатории, селе Затишном Ленинского района и два в границах города Красноперекопск. Кроме того, принято решение о строительстве одного подземного перехода в Бахчисарае.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50