Харьковский нардеп из партии Зеленского строит в Крыму дом у моря

Строительство многоэтажного здания развернули рядом с морем. Фото: Анна КИРИЕНКО

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Андрей Одарченко строит в Крыму многоэтажный дом на берегу моря. Об этом сообщила киевская журналистка Ирина Гаврилова.

По ее словам, строительство дома на полуострове выглядит цинично, так как власти Киева и СБУ развернули охоту на «агентов Москвы».

Андрей Одарченко вместе с братом Дмитрием Одарченко обращались с письменным заявлением к властям Крыма, для получения разрешения на строительство. Сейчас земельный участок зарегистрирован на Лилию Одарченко – тетю нардепа.

Ранее сообщалось, что Украина хочет запустить поезда до границы с Крымом ради переброски военных. О возможном возобновлении железнодорожного сообщения заявляла «Укрзалізниця».

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