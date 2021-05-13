В Симферополе появится новый маршрут общественного транспорта

В план ремонта включили еше две улицы Симферополя. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о создании в Симферополе нового транспортного маршрута. Об этом сообщил «Крым 24».

Во время рабочего обхода придомовых территорий глава республики рассказал гражданам, что в Симферополе скоро появится новый маршрут, который свяжет район Автовокзала и улицу Лермонтова.

Также глава республики решил включить в план ремонта дорог улицы Чапаева и Центральная.

Ранее сообщалось, что на маршрут №88 в Симферополе выйдут 5 новых комфортабельных автобусов. Транспорт оснащен кондиционерами и ГЛОНАСС.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50