Возобновление реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории перенесли на сентябрь

Набережная им.Терешковой должна была встречать туристов в обновленном виде еще в 2019 году Фото: Архив "КП"

С 1 сентября в Евпатории должны приступить к строительным работам на набережной им. Терешковой. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Объект панированы открыть к курортному сезону 2019 года, но из-за конфликта с подрядчиком работы были прекращены и заведено уголовное дело. 1,4 км променада закрыты забором. Теперь власти рассчитывают закончить ремонт к курортному сезону следующего года. Ранее вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов уверял, что реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории возобновиться в июле. Изначальный проект реконструкции набережной пришлось изменить. Добавили волнолом и две буны, чтобы удержать песок на пляже. Попутно включили работы по демонтажу конструкций, которые предыдущий подрядчик сделал с нарушениями. Обновленный проект отправлен в Главгосэкспертизу и получит оценку в июне. В какую сумму обойдется строительство и удалось ли наказать предыдущего исполнителя - не известно. В рамках реконструкции планировалось отремонтировать и построить берегозащитные гидротехнические сооружения длиной в полтора километра, создать искусственные рифы по 80 метров длиной, оборудовать прогулочную зону, умостив ее гранитными террасными плитами. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50