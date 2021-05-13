В театре кукол в Крыму прошла первая постановка в формате бэби-театра

Постановка рассчитана на зрителей двухлетнего возраста. Фото: "Крымская газета"

В Симферопольском кукольном театре прошла премьера для самых маленьких зрителей.

Как сообщает «Крымская газета», пьеса «Приключение малышки Сюзетты» была поставлена для двухлетних малышей по мотивам рисунков Квентина Гребанова. Ее создала творческая группа кукольного театра - режиссер - заслуженный артист АРК Дарья Ярошенко, художник - заслуженный художник АРК, лауреат премии АРК Людмила Рестенко и композитор Виталий Поплавский.

Спектакль представлен в новом популярном формате бэби-театра, которое рассчитано на зрителей двухлетнего возраста. Постановка окунает малышей в новую творческую среду и даже позволит напрямую участвовать в действиях.

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