Новую дорогу в Судак с расширением до четырех полос построят раньше срока

Дорогу на Судак построят за несколько лет Фото: Архив "КП"

Новую дорогу от села Льговское через Грушевку в Судак построят раньше срока. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Объект будет раньше, это поручению президента, деньги будут сдвинуты влево, - отметил он. - Скорректируйте графики и пройдите экспертизу технической документации.

В прежней редакции ФЦП был заложен капитальный ремонт дороги на Судак от Льговского через Грушевку. Однако президент России Владимир Путин поручил Минтрансу РФ рассчитать целесообразность реконструкции с расширением до четырех полос дороги Бахчисарай – Ялта, идущей через Ай-Петри, и дорог, идущих от Льговского на Судак через Грушевку. Срок окончания строительства планировался на декабрь 2025 года.

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