За сутки в Крыму 101 новый случай коронавируса

Высокая учтойчивая температура тела - один из признаков инфицирования Фото: Архив "КП"

В Крыму за истпекшие сутки выявили 101 инфицированного коронавирусом. Только в одном случае болезнь проходила без симптомов.

- Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 3915 проб на COVID-19. Выписаны с выздоровлением 135 человек.

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