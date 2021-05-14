Гражданина Украины приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду каннабиса в Крым

Чеыре свертка каннабиса потянули на 7,5 лет колонии. Фото: Погрануправление ФСБ

В Крыму гражданина Украины приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду каннабиса. 62-летний мужчина направлялся из Геническа и был задержан пограничниками.

- В ходе личного досмотра зарубежного гостя 1959 года рождения, следовавшего на территорию полуострова из Геническа, пограничники обнаружили четыре свертка, закрепленных к его телу липкой лентой, - уточнили в пресс-службе погрануправления ФСБ.

Экспертиза установила, что в свертках находилось наркотическое вещество каннабис, общая масса которого превысила 250 граммов, что потянуло на крупный размер контрабанды.

Суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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