В Симферополе украли стройматериалы для ремонта детских поликлиник на четверть миллиона рублей

Стройматериалы должны были пойти на ремонт детских поликлиник Фото: Архив "КП"

В Симферополе украли строительные материалы, предназначенные для ремонта детской поликлиники. Из подсобных помещений вынесли банки с краской, мешки с раствором и прочие расходники на 240 тысяч рублей.

Прораб строительных работ обратился в полицию с заявлением. Стройматериалы на ремонт детских поликлиник рабочие сложили в подсобные помещения для хранения. Однако впоследствии выяснилось, что все стройматериалы похищены.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений задержан 41-летний житель города Саки, коллега заявителя, - сообщили в МВД по Крыму. - От задержанного получены признательные показания.

Мужчина знал, что стройматериалы никто не охраняет, нанял грузовик и вывез их на свой склад. Все похищенное имущество изъято и возращено законному владельцу. За хищение чужого имущества подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находится на подписке о невыезде.

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