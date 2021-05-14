Инспектор ДПС в Евпатории попал под горячую руку нетрезвого пассажира авто

Инспектор остановил авто, чтобы проверить трезвость водителя Фото: Архив "КП"

Инспектор ДПС в Евпатории попал под горячую руку нетрезвого пассажира автомобиля, остановленного в ходе операции «Нетрезвый водитель». За рулем внедорожника находилась 23-летняя девушка, которая попыталась остановить конфликт, но ей это не удалось.

По информации МВД по РК, инцидент произошел накануне поздно вечером в центре Евпатории. 21-летний пассажир остановленного автомобиля набросился с кулаками на госавтоинспектора и пытался сбить его с ног.

- На неоднократные требования прекратить противоправные действия, агрессивно настроенный злоумышленник продолжал выражаться нецензурной бранью, а также оскорблять инспектора дорожно-постовой службы, - уточнили в МВД. - После этого сотрудник полиции и его напарник вынуждены были применить к нападавшему меры физического воздействия.

Задержанного доставили в горотдел МВД. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит крупный штраф, исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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