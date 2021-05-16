Часть Симферополя и Севастополя 17 мая останется без света

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 мая в некоторых районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет электричество, потому что будет идти ремонт трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 1-й Конной Армии, 37, 37а, 39, 41;

ул. Аральская, 71;

ул. Гражданская, 106;

ул. Зенитная, 36-70(чет), 31-63а(нечет);

ул. Трубаченко, 31а, 34, 36, 27-33(нечет);

ул. 60 Лет Октября, 121;

ул. Гавена, 30-34(чет), 97;

ул. Русская, 168-208(чет), 139-163(нечет);

пер. Русский, 63-105(нечет);

ул. Киевская, 20, 22;

ул. Битакская, 52-66(чет), 31-39(нечет);

ул. Федько, 8, 1-23/31(нечет);

пер. Клинический, 2-16(чет), 1-21(нечет);

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина» «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

ул. Корсунская 2-16(чет),20, 1-13(нечет);

17 ул. Карантинная 2-а,2-б,2-в,2-г,2-д,2-12(чет),16, 47-а,3-29(нечет),39-47(нечет);

ул. Генерала Петрова 46-48(чет);

пер. Детский 2-12(чет), 1-11 (нечет);

ул. Новикова-Прибоя 44-а,2-42(чет), 17/2,1-39(нечет);

ул. П.Мирного 2-6 (чет), 3-5 (нечет);

ул. Пионерская 2-36(чет), 1-а,1-17(нечет);

ул. Пожарова 2-10(чет),16, 5-б,5;

ул. Понтонная 2-24(чет), 1-37(нечет);

ул. Салтыкова-Щедрина 2-8(чет), 7-а,1-19(нечет);

ул. Саперная 4-б,2-36 (чет), 1-35(нечет);

ул. Фурманова 35;

ул. П.Мирного 8-14(чет), 7-13(нечет);

ул. Трудовая 20, 1-3 (нечет),11,15,29;

ул. Крутая 4.

с 8.00 до 17:00

ул. Фиолентовское шоссе 1/8;

ул. Вакуленчука 31

с 11.00 до 17.00

села Терновка и Родное - полностью.

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