Поддержанная президентом идея «Единой России» о кешбэке за отдых детей начинает работать

Кэшбэк на детский отдых простимулирует отрасль. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростуризм подготовил документы, необходимые для старта программы кешбэка на летний отдых детей в лагерях и на базах отдыха, сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Как считают в движении «Совет матерей России», туристический кешбэк для детей будет пользоваться огромным спросом у россиян.

Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей.

- Хочется получить не просто финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь, что он уже проверен и безопасен, - отмечает председатель движения Татьяна Буцкая.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха. «Единая Россия» выступила с такой инициативой в марте.