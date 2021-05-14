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Политика14 мая 2021 14:01

Поддержанная президентом идея «Единой России» о кешбэке за отдых детей начинает работать

Более 400 тысяч чел смогут вернуть деньги на детский отдых
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Кэшбэк на детский отдых простимулирует отрасль.

Кэшбэк на детский отдых простимулирует отрасль.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростуризм подготовил документы, необходимые для старта программы кешбэка на летний отдых детей в лагерях и на базах отдыха, сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Как считают в движении «Совет матерей России», туристический кешбэк для детей будет пользоваться огромным спросом у россиян.

Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей.

- Хочется получить не просто финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь, что он уже проверен и безопасен, - отмечает председатель движения Татьяна Буцкая.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха. «Единая Россия» выступила с такой инициативой в марте.