В Симферополе многолюдную площадь Куйбышева перекроили грязными профлистами

Для прохода оставили узкий проход.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В столице региона самострой, который в народе прозвали «Кубиком» сносили не один год. Но когда от многоэтажной постройки на площади Куйбышева не осталось и следа, то началась реконструкция, которая сулит городу много прелестей и приятностей.
Строители не стали особо заморачиваться с дизайном и чистотой забора-ограждения.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пока же горожанам и гостям Симферополя стройка приносит ощутимые неудобства. Пользователи соцсетей возмущаются, что стройплощадку огородили профлистом, который, видимо, привезли с какой-то свалки. Забор весь гнутый, мятый, а местами вымазан грязью.
- Теперь, чтобы попасть с остановки на Кирова к остановке на Победе, нужно метров 250 пройти через весьма узкий коридор, внимательно смотря под ноги - колдобин и ям на дорожке хватает. Такой «квест» вполне может закончиться травмой или испачканной одеждой. Будто не в столичном городе живем, а в захудалом ауле. Как Мамай прошел! - возмущаются горожане, припоминая, что не зря Сергей Аксенов дал нагоняй чиновникам администрации Симферополя.
Стройку планируется завершить осенью.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ведь заказчиком и здесь выступает департамент городского хозяйства администрации Симферополя.
Подступы у подземного перехода разбиты.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Те же, кто сумел пробраться без ущерба для здоровья и психики к проходу, рискуют сломать конечности на подступах к «подземке», ведущей с площади Куйбышева на проспект Победы. Там благоустроители сняли весь асфальт, не удосужившись соорудить какую-нибудь временную дорожку для пешеходов.
Выход на Киевскую непригоден для пешеходов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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