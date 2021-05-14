Крымские автодороги в направлении Украины отремонтируют капитально

Дороги в северном направлении отремонтируют капитально Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские автомобильные дороги в направлении Украины подлежат капитальному ремонту. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Готовим техническое обоснование по капитальному ремонту дорог Симферополь- Джанкой и Симферополь-Армянск через Красноперекопск, - уточнил глава региона. - С учетом того, что транспортный поток пока что с сопредельного государства небольшой, решение будет в двухполосном исполнении как есть сейчас, но полностью капитальный ремонт на всем протяжении. Готовим для подачи в правительство РФ соответствующие пакеты документов.

При этом глава Крыма добавил, что в перспективе дороги в северном направлении от Симферополя могут расширить до четырех полос.

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