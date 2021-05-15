В Симферополе кинологи задержали мужчину прямо во время «закладки» наркотиков

Фото: ГУ Росгвардии по РК и Севастополю

В Симферополе был задержан распространитель наркотиков, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы-кинологи обратили внимание на подозрительного мужчину во время тренировки служебных собак. Тот закапывал в землю некие свертки.

Мужчина попытался скрыться, увидев, как к нему приближаются правоохранители. Но его задержали и передали полицейским.

- При осмотре у мужчины 1994 года рождения нашли восемь свертков, в каждом из которых находилось по 0,5 грамма, предположительно, наркотического вещества, - уточнили в Росгвардии.

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