Погода в Крыму на 16 мая: гроза, дожди и тепло до +25°

Вода в Черном море у берегов Крыма не выше +16°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики также обещают ливни, град и грозы, которые плавное «перейдут» и утро понедельника.

В Симферополе дождь, гроза и молнии, столбик термометра достигнет +24°…25°. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду. Облачно.

В Алуште и Ялте гроза, осадки, днем тепло до +23…25°. Скорость северо-восточного ветра до 15 метров в секунду.

В Евпатории гром, молнии, дождь, столбик термометра покажет +24°…25°. 0°. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В Судаке и Феодосии гроза, осадки, в дневное время воздух прогреется до +20°…25°. в кронах деревьев будет путаться опять же +24°…25°. Скорость северо-восточного ветра до 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Вода в Черном море у берегов Крыма не выше +16°.

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