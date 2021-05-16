Исполнительница хита «Одиночество-сволочь» отметила в Ялте свой 41-ый день рождения

Концерты певицы Славы всегда очень яркие и незабываемые. Фото: Катя Гончарова/ ПЕВИЦА СЛАВА | АНАСТАСИЯ СЛАНЕВСКАЯ/VK

Коронавирус отпустил хватку и на Крымский полуостров зачастили столичные артисты.

Певица Слава порадовала своими талантами поклонников в Севастополе и Симферополе, где ее очень тепло встретили, а напоследок заглянула и в Ялту.

- Встречай Ялта! Встретим вместе мой 41! С днем рождения меня! – такой эмоциональный пост появился в Instagram певицы.

Во время концерта в Ялте показали забавные фото именинницы. Фото: кадр видео nastya_slava/Instagram

Концерт на Южном берегу Крыма 15 мая прошел на ура. Не обошлось и без приятных сюрпризов: на сцене «прокрутили» самые яркие фото именинницы, а весь зал с легкой руки друзей певицы подхватил традиционное поздравление «Happy Birthday to you», то бишь «С днем рожденья тебя».

- Спасибо! Это все правда очень неожидаемо и супер приятно! Спасибо коллектив! Спасибо Ялта! Спасибо всем! – так Слава прокомментировала видео с концерта, которое разместила в соцсети.

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