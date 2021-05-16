Коронавирус в Крыму: плюс 102 заболевших за сутки

В Крыму проходит вакцинация от коронавируса. Фото: Виталий ПАРУБОВ

За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции. Глава РК Сергей Аксенов также сообщил, что у 11 человек COVID-19 никак себя не проявлял.

Руководитель региона отметил, что из общего количества заболевших 87 выявлены при обращении в учреждение здравоохранения, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай ковида привезли из-за границы.

За минувшие сутки из ковидных отделений выписали 22 человека, за все время пандемии выздоровели 38 747 мужчин и женщин.

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