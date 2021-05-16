В Крыму бесследно исчез 64-летний мужчина

Житель Евпатории Виктор Ромашевский пропал в апреле. Фото:Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал 64-летний Ромашевский Виктор Анатольевич, 1956 года рождения, город Евпатория. С 10 апреля 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении, - сообщают поисковики, призывая всех неравнодушных оказать посильную помощь в поисках крымчанина.

Рост пропавшего 188 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза и русые волосы. Больше никаких примет у волонтеров нет.

Всех, кто его видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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