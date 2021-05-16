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Общество16 мая 2021 13:58

В двух городах Крыма отключили воду

Краны пересохли в отдельных районах Джанкоя и Феодосии
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Вода исчезнет на несколько часов.

Вода исчезнет на несколько часов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове приводят в порядок дырявые водопроводы, чтобы свести к минимуму потери живительной влаги, ведь вододефицит для нашего южного края - это не пустой звук, а реальность.

Пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма» сообщила, что сегодня водоснабжение перекрыли в Джанкое. С 9 утра до 18.00 вечера без воды остались проживающие на улицах Свердлова, Симферопольской, Элеваторной, Октябрьской и частично на Проезжей.

В Бахчисарае «отключка» затронула две улицы – Кооперативную и Панфилова.

Напоминаем, что уже известен график отключения электричества в Симферополе и Севастополе на завтра, понедельник 17 мая.

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