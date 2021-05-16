Ожидаются сильные ливни, грозы, град: В Крыму объявили штормовое предупреждение

На полуострове в силе штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Только-только на Крымском полуострове началась настоящая южная весна, чуть прогрелся воздух, и все живое стало наслаждаться ласковыми лучами солнца, как снова в дверь стучится непогода. .

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым ссылаясь на Крымский гидрометеоцентр сообщает, что «В связи с прохождением холодного фронтального раздела, днем и до конца суток 16 мая, ночью и утром 17 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с».

Одно радует, что майские праздники уже миновали, на исходе и замечательная тройка «тройка» очередных выходных. Кто хотел провести отдых на свежем воздухе, тот наверняка уже успел насладиться местными красотами, и если не дома, то на пути к нему.

Ведь очень важно, чтобы природная стихия на застала в пути или где-нибудь в горах.

Крымские спасатели предупреждают, что и в городе вести нужно себя осторожно:

- Существует угроза жизни и здоровью в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.

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