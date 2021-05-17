Погода в Крыму на 17 мая: юго-западный ветер и тепло до +22°

В Симферополе зацвел бульденеж. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе облачно, дождь, гроза и молнии, столбик термометра покажет +19…21°. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Ялте синоптики обещают дождь, в Алуште будет сухо. На ЮБК днем тепло до +19…22°. Скорость юго-западного ветра до 17 метров в секунду. Облачно.

В Евпатории дождливо, столбик термометра едва дотянется до +21°. Порывы юго-западного ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

В Судаке переменная облачность, дождя синоптики не обещают. В Феодосии облачно и гроза. На этих курортах в дневное время воздух прогреется до +20°…22°. Скорость юго-западного ветра 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Вода в Черном море у берегов Крыма не выше +16°.

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