Ялта попала в топ-10 направлений для летнего отдыха с собаками и кошками

Ялта во все времена года пользуется популярностью у туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, тщательно изучив данные брони жилья, выяснили, в какие края отправятся на отдых туристы с домашними любимцами.

- Ялта, Сочи, Гагра лидируют в рейтинге самых популярных курортов, где туристы чаще всего отдыхают с домашними животными, - поделились выводами аналитики.

Вполне ожидаемый результат, ведь жемчужина Южного берега Крыма пользуется любовью во все времена года у отдыхающих, независимо одни они приезжают подышать морским воздухом или вместе со своими питомцами.

Топ-10 направлений для летнего отдыха (средняя цена ночи в отеле в рублях)

Ялта, 4517

Сочи, 2767

Гагра, 2075

Санкт-Петербург, 3618

Москва, 2677

Ростов-на-Дону, 2310

Кисловодск, 1468

Осташков, 6194

Петрозаводск, 4243

Банное, 4270

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