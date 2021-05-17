Ялта попала в топ-10 направлений для летнего отдыха с собаками и кошками

Ялта во все времена года пользуется популярностью у туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, тщательно изучив данные брони жилья, выяснили, в какие края отправятся на отдых туристы с домашними любимцами.
- Ялта, Сочи, Гагра лидируют в рейтинге самых популярных курортов, где туристы чаще всего отдыхают с домашними животными, - поделились выводами аналитики.
Вполне ожидаемый результат, ведь жемчужина Южного берега Крыма пользуется любовью во все времена года у отдыхающих, независимо одни они приезжают подышать морским воздухом или вместе со своими питомцами.
Топ-10 направлений для летнего отдыха (средняя цена ночи в отеле в рублях)
Ялта, 4517
Сочи, 2767
Гагра, 2075
Санкт-Петербург, 3618
Москва, 2677
Ростов-на-Дону, 2310
Кисловодск, 1468
Осташков, 6194
Петрозаводск, 4243
Банное, 4270
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