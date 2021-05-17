В Симферополе деревья падают прямо на машины

Ранее МЧС Крыма сообщал о штормовом предупреждении. Фото: Инцидент Крым и Севастополь / telegram

В крымской столице деревья упали на припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил «Крым 24».

Интересно, что сразу два инцидента случились за один день – на улице Фрунзе возле Детского парка и на улице Тургенева.

Ранее сообщалось, что в Керчи на маму с коляской упало дерево. Женщина и ребенок чудом не пострадали.

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