В Давыдовке под Симферополем не будет воды из-за аварии

Воду дадут, когда полностью завершат работы по устранению аварии. Фото: Архив "КП"

В Давыдовке под Симферополем временно отключат воду из-за аварии. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Из-за того, что произошло повреждение на сетях холодного водоснабжения на улице Киевская 187, 18 мая 2021 года с 06.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: поселок Давыдовка, садовые товарищества Садовод, Юбилейный, Дачник, улица Никанорова, 4.

Об обеспечении граждан водой на время ремонтных работ сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что в двух городах Крыма отключили воду. Краны пересохли в нескольких районах Джанкоя и Феодосии.

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