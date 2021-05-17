В Симферополе задержали юного наркоторговца

Мефедрон – это синтетическая соль, относящаяся к амфетаминам. Фото: Архив "КП"

Полиция Крыма задержала 18-летнего парня с крупной партией наркотиков. У него обнаружили 38 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Уточняется, что в составе изъятого вещества содержится наркотическое средство мефедрон. Полицейским молодой человек признался, что запрещенные вещества он заказал в интернете для продажи. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель может попасть в тюрьму на 20 лет.

Подозреваемый может лишиться свободы на 20 лет.

Ранее сообщалось, что украинец собирался провезти в Крым наркотики в контейнере с зерном. Теперь его ждет уголовное дело за контрабанду.

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