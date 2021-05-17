Писатель-фантаст Роман Злотников рассказал о партии «Новые люди» и о будущем Крыма

На творческой встрече писатель рассказал не только о планах и политике, но и затронул тему Крыма. Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

В пятницу, 14 мая, на полуостров с творческим визитом приехал один из самых известных писателей-фантастов Роман Злотников. Когда-то он написал роман «Империя», который вдохновил Алексея Нечаева создать партию «Новые люди». И уже в 2020 появилось амбициозное объединение молодых людей, которые планируют создать лучшую версию своей страны.

На творческой встрече писатель рассказал не только о планах и политике, но и затронул тему Крыма, который вскоре, возможно, станет отдельным героем в его романе.

По словам фантаста, даже за короткий срок полуостров успел впечатлить его, поэтому он уверен, что Крым ждет прекрасное будущее.

- Без оглядки на Запад в Крыму нужно создать зону опережающего технологического развития, - отмечает Роман Злотников. - Здесь есть все виды природных ландшафтов, государство вкладывает в инфраструктуру, благодаря туристам есть платежеспособный спрос, - что еще нужно для развития инноваций?

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