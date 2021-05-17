Жителя Севастополя задержали за мошенничество через сайт объявлений

Потерпевшему на момент обращения в полицию было 52 года. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В полицию с заявлением о мошенничестве через сайт объявлений обратился житель крымской столицы. Об этом сообщило КИА.

Симферополец пожаловался, что потерял 5 тысяч рублей на сделке по изготовлению грузового прицепа для мотоблока. По требованию мошенника он провел предоплату, но исполнения услуги так и не дождался.

Злоумышленником оказался 32-летний житель Севастополя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Он сознался в обмане, рассказав, что вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Наказание, которое может получить мошенник – 2 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что телефонный мошенник украл 6,5 миллиона рублей у евпаторийского врача. Мужчина представился работником банка.

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