Симферополь выкачивает из-под земли до 95 тысяч кубов воды в сутки

В водохранилищах Симферополя накоплено 11 миллионов кубов воды Фото: Анна КИРИЕНКО

Симферополь получает до 95 тысяч кубометров воды в сутки из артезианских скважин. Об этом на брифинге по ситуации с водоснабжением сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Максим Новик.

- Среднесуточный подъем из водохранилищ составляет 63 тысячи кубов в сутки, из подземных источников — 85 тысяч, - отметил он. - Но уже на прошлой неделе по западному направлению артезианской воды в Симферополь поступало до 95 тысяч кубов в сутки. Подъем из артезианских источников увеличиваем, уменьшаем подачу воды из водохранилищ поверхностного стока.

В трех водохранилищах Симферополя — Симферопольском, Партизанском и Аянском- накоплено 11 миллионов кубов. 278 тысяч кубов составили притоки за неделю, расход — 378 тысяч.

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