Ялта поделится водой с Алуштой

По временному водоводу Алушта получит дополнительно по 5 тыс кубов воды в сутки Фото: Анна КИРИЕНКО

Ялта поделится с Алуштой водой из горных источников. От источника в районе «Артека» в Партенит тянут 6-километровый водовод, по которому город будет получать по 5 тысяч кубов в сутки.

- В целом ситуация с водообеспечением остается управляемой, - сообщил на брифинге по ситуации с водоснабжением руководитель ГУП «Вода Крыма» Максим Новик. - Кроме Алушты. Здесь мы с этой недели продолжим выполнять комплекс мероприятий который позволит нам дополнительно подать в Алушту из Ялтинского региона.

Расход воды в Алуште увеличивается в летние месяцы с 15 до 35 тысяч кубов, и сейчас город живет по графику с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечером. Объем накопленного ресурса в Изобильненском водохранилище составляет 3,9 миллиона кубометров, из которых подлежат использованию 2,6 миллиона кубометров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50