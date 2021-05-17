Ялту продолжают питать горные источники воды

Заполнить водохранилища Ялте помогают горные источники Фото: Анна КИРИЕНКО

Ялтинский регион продолжают питать горные источники воды. Об этом на брифинге по ситуации с водоснабжением сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Максим Новик.

- В Загорском и Счастливенском водохранилищах Ялты накоплено 18 миллионов кубометров воды, из которых 15 миллионов можно использовать. 362 тысячи кубов получено за неделю, расход составил 292 тысяч, - отметил Новик.- Здесь динамика положительная и связана она с тем, что продолжают работать альтернативные источники, водопады, каптажи.

Напомним, до 1 июля Ялта соблюдает график подачи воды с 6 утра до полуночи, с 1 июля по 1 октября регион переходит на круглосуточную водоподачу.

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