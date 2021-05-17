В Крыму посадили 350 новых деревьев

Общественная организация работает над улучшением экологии полуострова. Фото: Архив "КП"

В Крыму 15 мая высадили 350 новых деревьев в рамках акции «Посади дерево». Об этом «КП-Крым» сообщил исполнительный директор организации РОО «Гражданский контроль ЖКХ» Загуменный Иван Александрович.

В акции приняли участие члены организации «Гражданский контроль ЖКХ», общественного движения «ЭКО-Крым», а также неравнодушные и активные жители Симферопольского района. В ходе мероприятия высадили такие деревья, как клен, дуб, каштан, акация, а также фруктовые – яблоню и грушу. Всего около 350 саженцев. Новые насаждения появились в двух местах – на участке в селе Родниково (Симферопольский район) и в селе Аркадьевка.

Акция «Посади дерево» проводилась с целью восстановить зеленые зоны и лесопосадки, потому что сейчас существует достаточно много территорий, как в районах города, так и в его черте, где отсутствуют зеленые насаждения.

- Мы проводим такие мероприятия для восстановления экологии и природы Крыма, – сообщил Загуменный.

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