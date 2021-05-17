Что нужно для проекта ландшафтного дизайна: Три составляющих успеха

В первую очередь для проекта нужна подоснова. Если ее нет, то возникнут дополнительные расходы.

Проект ландшафтного дизайна – это чертежи, а не просто визуализация. По плану получится реализовать задуманное, по изображению – вряд ли. В лучшем случае понадобится устранять ошибки, в худшем – все переделывать.

В первую очередь для проекта нужна подоснова. Используется геодезическая съемка, с ней ландшафтный дизайн участка обходится в сумму из сметы.

Если подосновы нет, возникнут дополнительные расходы. К примеру, на кадастровом плане границы участка имеют углы 90 градусов – в реальности подобного не бывает. При реализации дорожки и посадки пойдут не по плану, а это повлечет увеличение затрат.

Кроме того, необходим набор чертежей. Для этого требуются: дендроплан и ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж, баланс территорий, планы освещения, системы полива испецификация по метрикам, вошедшим в проект ландшафтного дизайна участка.

Также не обойтись без профессиональных исполнителей. Проект лучше заказывать в организации, которая возьмется за его реализацию - сэкономите деньги и время.

Многие работающие на себя специалисты хорошо знают теорию, а с переносом проекта в натуру не сталкивались. Из-за чего нередко возникает ситуация: на первый взгляд чертежи качественные, но при реализации становятся видны недочеты. Появляются лишние расходы.

Также если хотите закончить работы к сезону – заказать ландшафтный дизайн и проект лучше осенью или зимой. Сначала нужно провести геодезическую съемку, подготовительный этап занимает 2–3 месяца, еще нужно время на реализацию.

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