Град, прошедший в Крыму, повредил миндаль и озимые всходы

Фото: Жесть Крым/ ВК

От града, который прошел в Крыму вечером 16 мая, пострадали два сельскохозяйственных предприятия в Симферопольском и Сакском районах полуострова.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, на предприятии ООО «Антей» пострадали яблони на площади 60 гектаров, а также озимые всходы на площади 68 гектаров.

- В Сакском районе на площади 80 гектаров миндаля ООО «Бивайн» степень повреждения составила от 10% до 15%, - уточнили в Минсельхозе.

Кроме того, градовые очаги были зафиксированы в Белолгорском и Красногвардейском районах. Больше всего стихия коснулась Симферопольского района, поскольку градобойные службы не могли действовать из-за того, что поблизости находится международный аэропорт Симферополь.

В остальных районах Крыма, по данным Минсельхоза, град не повредил многолетние сельхозкультуры.

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