В Симферополе и Севастополе 18 мая частично пропадет электричество

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электроток.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
бульвар Франко, 12-30 (чет), 17-21 (нечет), 13;
ул. Шполянской, 21, 21а, 18/16;
ул. Декабристов, 1-14/28;
ул. Дзержинского, 12-14/28 (чет), 9а;
пр-т Кирова, 72/2;
ул. Хмельницкого, 24-30/6 (чет), 21-27 (нечет), 11, 13/2, 16, 3/13, 5/18;
ул. Попова, 5-7 (нечет);
ул. Киевская, 20, 22;
ул. Битакская, 52-66(чет), 31-39(нечет);
ул. Федько, 8, 1-23/31(нечет);
пер. Клинический, 2-16(чет), 1-21(нечет);
ул. Донская, 6-24(чет), 13-21(нечет);
пер. Бокуна, 24-32(чет);
пер. Донской, 4-10(чет), 1/97-13/22(нечет), 32
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Качинское шоссе 27,29,30,30А,30В,30/2,30/14,30/94,30/35,30/65,30/1,30/13, 30/66, 32, 35Г;
СНТ «Таврия»;
ООО «Дукат-С»;
ул. Вязовая Роща 2 (СТ Мираж);
пос. Кача (СОТ Чайка-3 , СТ Полюшко-2).
с 9.00 до 12.00
про. Курский, 2-14,1-11;
ул. Горпищенко, 45-51,53-А,60-68;
ул. Кронштадская, 2-А,2-Д,2-Е,2/3,2,29-А,1-13;
ул. Курская, 12-26,30-32,17-35;
ул. Фильченкова, 46,48,29;
проезд Полоцкий, 2
с 9.00 до 17.00
пр. Генерала Острякова, 5-А,7,25,29,33,39,51,54,60,62;
ул. Пластунская, 130-а, 130;
ул. Подольцева, 121-145;
ул. Ревякина, 32-104,17-97
село Штурмовое: туп. Поворотный, 34, 64,35,35-А; ул. Поворотная, 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная, 2-36, 1-А,3-15,21; ул. Дагджи, 4-24; ул. Мераба, 4-46,1-41; ул. Полевая, 2,4,10
с 8.00 до 16.00
пер. Крепостной 5;
ул. Щербака 2,8;
ул. Сенявина 4, 5
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50