В Симферополе и Севастополе 18 мая частично пропадет электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электроток.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

бульвар Франко, 12-30 (чет), 17-21 (нечет), 13;

ул. Шполянской, 21, 21а, 18/16;

ул. Декабристов, 1-14/28;

ул. Дзержинского, 12-14/28 (чет), 9а;

пр-т Кирова, 72/2;

ул. Хмельницкого, 24-30/6 (чет), 21-27 (нечет), 11, 13/2, 16, 3/13, 5/18;

ул. Попова, 5-7 (нечет);

ул. Киевская, 20, 22;

ул. Битакская, 52-66(чет), 31-39(нечет);

ул. Федько, 8, 1-23/31(нечет);

пер. Клинический, 2-16(чет), 1-21(нечет);

ул. Донская, 6-24(чет), 13-21(нечет);

пер. Бокуна, 24-32(чет);

пер. Донской, 4-10(чет), 1/97-13/22(нечет), 32

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Качинское шоссе 27,29,30,30А,30В,30/2,30/14,30/94,30/35,30/65,30/1,30/13, 30/66, 32, 35Г;

СНТ «Таврия»;

ООО «Дукат-С»;

ул. Вязовая Роща 2 (СТ Мираж);

пос. Кача (СОТ Чайка-3 , СТ Полюшко-2).

с 9.00 до 12.00

про. Курский, 2-14,1-11;

ул. Горпищенко, 45-51,53-А,60-68;

ул. Кронштадская, 2-А,2-Д,2-Е,2/3,2,29-А,1-13;

ул. Курская, 12-26,30-32,17-35;

ул. Фильченкова, 46,48,29;

проезд Полоцкий, 2

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова, 5-А,7,25,29,33,39,51,54,60,62;

ул. Пластунская, 130-а, 130;

ул. Подольцева, 121-145;

ул. Ревякина, 32-104,17-97

село Штурмовое: туп. Поворотный, 34, 64,35,35-А; ул. Поворотная, 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная, 2-36, 1-А,3-15,21; ул. Дагджи, 4-24; ул. Мераба, 4-46,1-41; ул. Полевая, 2,4,10

с 8.00 до 16.00

пер. Крепостной 5;

ул. Щербака 2,8;

ул. Сенявина 4, 5

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