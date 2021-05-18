Погода в Крыму на 18 мая: дожди, грозы и тепло до +22

На ЮБК всего +20° тепла. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 мая на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Возможен дождь. Днем воздух прогреется до +20…+22°.

Феодосия и Судак, если верить синоптикам, порадуют грозой и дождиком, скорость юго-западного ветра может достичь 15 м/с. Столбик термометра покажет +19…+21°.

В Евпатории точно такая же погода, как и в Судаке и Феодосии.

Ялта и Алушта, по сути, тоже слепо копируют другие крымские курорты: дождь, гроза, скорость юго-западного ветра до 15 м/с., днем тепло +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +11…+13°.

Вода в Черном море + 14°… +16°.

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