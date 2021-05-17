Путин предложил открыть филиал «Артека» в Севастополе

Новый детский центр получит название «Корсунь» Фото: Архив "КП"

По поручению президента России Владимира Путина на территории археологического заповедника «Херсонеса Таврического» в Севастополе откроется детский центр «Корсунь» как филиал МДК «Артек». Такой пункт появился в перечне поручений после встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя от 18 марта.

- Правительству РФ рассмотреть совместно с Минобороны России, правительством Севастополя и с участием Патриаршего совета по культуре вопрос о создании в Севастополе детского центра «Корсунь» - филиала Международного детского центра «Артек» и предусмотреть комплекс мер по созданию такого центра, – отмечается в документе.

Для этого президент попросил представить предложения по объемам и источникам финансирования для нового детского центра.

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